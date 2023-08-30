Украинский депутат рассказал о планах объединить ПЦУ и греко-католиков

У руководства Украины есть план объединить Православную церковь Украины (ПЦУ) и Украинскую грекокатолическую церковь (УКГЦ). Об этом рассказал депутат Верховной Рады Николай Княжицкий на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«И ПЦУ, и УГКЦ возглавляют митрополиты. Патриархии нет ни в одной из украинских церквей. Наша цель ее получить для обеих церквей и содействовать их объединению», — написал Княжицкий.

Ранее глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что на Украине в будущем останется только одна поместная церковь. По его словам, канонической Украинской православной церкви (УПЦ) придется решать, как устраивать отношения с раскольнической ПЦУ.