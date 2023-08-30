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ЕС закупит в России «шокирующие» объемы СПГ

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Financial Times пишет со ссылкой на данные Kpler, что ЕС импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2023 году, хотя европейские политики стремятся к отказу от российского ископаемого топлива к 2027-му.

По данным Kpler, на долю российского СПГ в период с января по июль приходилось 21,6 миллиона или 16 процентов от общего объема импорта СПГ в ЕС. Это делает Россию вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз после США. За первые семь месяцев этого года Бельгия и Испания были на втором и на третьем местах соответственно по покупкам российского СПГ после Китая. В целом импорт СПГ в ЕС вырос на 40 процентов в период с января по июль 2023-го по сравнению с тем же периодом 2021 года. Американский эксперт Джонатан Норонья-Гант назвал «шокирующим», что страны ЕС так усердно работали над отказом от трубопроводного газа из РФ «только для того, чтобы заменить его поставляемым на кораблях эквивалентом».

Карлсон обвинил Байдена в подрыве «Северных потоков»

Американский телеведущий Такер Карлсон обвинил власти США в подрыве газопроводов системы «Северный поток». Об этом сообщает Real Clear Politics.

«Администрация Байдена взорвала «Северный поток», - заявил Карлсон.

Он назвал это самым крупным актом промышленного саботажа в истории и самым крупным антропогенным выбросом CO2 в истории, что «для приверженца глобального потепления Байдена должно быть равнозначно пришествию антихриста». Такер заявил, что это также было нападением на Германию - самую могущественную страну Западной Европы и «последнего главного союзника Америки».

«Не панацея»: Украине предрекли множество проблем с F-16

После нескольких месяцев интенсивного лоббирования президент Украины Владимир Зеленский полон энтузиазма по поводу предстоящей передачи ВСУ нидерландских, норвежских и датских истребителей F-16. Однако эти самолеты не станут панацеей для украинской армии - то, когда F-16 начнут выполнять боевые задачи, зависит от многих переменных, включая программы обучения, которые пока лишь стартуют, и создание вспомогательной инфраструктуры, рассказали авторы CNN Тим Листер и Орен Либерман.

Они подчеркнули, что F-16 никогда не противостоял российской системе ПВО в реальном мире. Пилот F-16 рассказал CNN, что на обучение боевым действиям на этом истребителе украинцам понадобится около полугода. Но даже этот срок кажется слишком амбициозным, подчеркивают авторы статьи. Западным пилотам требуется около девяти месяцев, чтобы получить полную квалификацию, – и это без подготовки к конкретным боевым сценариям.

Кроме того, компоновка кабины F-16 сильно отличается от МиГ-29 - самолета, на котором обычно летали украинцы, а для управления F-16 требуется знание английского языка. Вдобавок к у этому F-16 требует гораздо больше обслуживания, чем средний истребитель советской эпохи, - около 16 часов обслуживания на час полета. Украинские пилоты, управляющие незнакомым самолетом, также столкнутся с гораздо большей угрозой со стороны более совершенных российских средств ПВО, включая С-400.

«Цены на газ взлетят до небес»

Эксперты, опрошенные польским порталом INN Poland, предупредили, что цены на газ в Польше «вот-вот взлетят». Связано это с грядущими забастовками на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) «на другом конце света» - в Австралии, где на два крупнейших предприятия приходится пять процентов мирового производства СПГ.

К концу августа цены на газ на нидерландском хабе TTF практически достигли 37 евро за мегаватт-час. Еще в начале августа газ на этой бирже стоил около 27 евро. Работники австралийских заводов «Уитстон» и «Горгон», требующие повышения зарплат и улучшения мер безопасности, планируют начать забастовку 7 сентября. Эксперт по энергетике Саул Кавоник заявил, что после этого «цены на газ взлетят до небес».

По его словам, в случае перебоев с поставками цены вернутся к кризисным уровням 2023 года. Саманта Дарт, энергетический аналитик Goldman Sachs, заявила, что мощности в Австралии снабжают СПГ всю Азию. Если Азия столкнется с нехваткой газа, его придется завозить из Атлантического бассейна. В результате газ, который должен был поставляться в Европу, из-за большей конкурентоспособности окажется в Азии. По мнению специалистов, осенью газ может стоить даже более ста евро за мегаватт-час.

«Коррупция и отношение к меньшинствам: что мешает Украине на пути в ЕС»

Украина выполнила лишь два из семи условий, поставленных Брюсселем для начала переговоров о вступлении страны в ЕС, пишет испанская газета El País. В ЕС одобрили реформу Высшего совета правосудия Украины и закон, регулирующий рынок СМИ, который обяжет медиакомпаниям указывать своих владельцев, чтобы уменьшить влияние олигархов в стране.