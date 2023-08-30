Швейцария присоединилась к реестру ущерба Украине

"На своем заседании 30 августа Федеральный совет принял решение о присоединении Швейцарии к этому реестру ущерба", - говорится в сообщении. Этот шаг "подчеркивает поддержку Швейцарией лиц, затронутых войной, и политического процесса реконструкции Украины", пояснили в Берне. Присоединение Швейцарии к реестру будет в ближайшее время официально оформлено в Совете Европы. В сообщении отмечается, что к реестру "к настоящему времени присоединились 37 стран - членов Совета Европы, а также Канада, США, Япония и Европейский союз".