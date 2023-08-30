Военный переворот в Габоне. Что известно о приходе военных к власти

Накануне в Габоне прошли выборы президента — победителем на них стал действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба. Вскоре после этого группа военных устроила переворот — они оказались не согласны с результатами голосования. Военные пришли к власти и распустили все государственные органы.

Что известно о происходящем в Габоне — в материале «Рамблера».

Предшествовавшие события

26 августа в Габоне началось голосование на президентских, парламентских и местных выборах. Оно проходило в условиях особых мер безопасности, в том числе с закрытием внешних границ, комендантским часом и блокированием интернета. Позднее приостановили вещание французского телеканала France 24 и радиостанции RFI. Сами меры объясняли желанием не допустить насилие, призывы к нему и распространение ложной информации, пишет ТАСС.

Всего в выборах участвовали 14 кандидатов. Среди них был и действующий глава государства, Али бен Бонго Ондимба, который пытался избраться на третий срок. Его основным конкурентом был Альбер Ондо Осса — его поддержала коалиция из шести оппозиционных партий.

Военный переворот

Как сообщает Reuters, 30 августа государственный избирательный центр Габона объявил о победе действующего президента с 64,2% голосов. Альбер Ондо Осса набрал 30,7%. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении голосования и не согласилась с результатами.

После этого группа высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Габона обратилась к гражданам в эфире национального телевидения. Среди мятежников оказались представители службы безопасности, национальной и президентской гвардии, армии и полиции. Они заявили, что отменяют результаты парламентских и президентских выборов и приходят к власти.

Военные проинформировали, что границы страны будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Кроме того, они заявили о роспуске правительства, сената, национальной ассамблеи и конституционного суда. Также мятежники создали Комитет по переходному периоду и восстановлению институтов, однако его персональный состав пока неизвестен.

Участники мятежа пообещали соблюдать международные обязательства Габона и призвали население сохранять спокойствие. Свои действия они объяснили тем, что «безответственное» правление Али бен Бонго Ондимбы могло ввергнуть страну в хаос, из-за чего они решили «положить конец нынешнему режиму».

Как сообщает AFP, сам президент помещен под домашний арест в окружении семьи. Его сына Али Бонго задержали — мятежники подозревают его в государственной измене.

Международная реакция

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вопрос о ситуации в Габоне, если она подтвердится, вынесут на обсуждение глав МИД Евросоюза во время встречи 31 августа. По его словам, обстановка сложная не только в Габоне, но и во всем регионе Сахеля.

«Сначала ЦАР, потом Мали, потом Буркина-Фасо, сейчас Нигер, возможно, Габон», — цитирует его Reuters.

МИД Италии призвал своих граждан проявлять осторожность на территории Габона и отметило, что следит за развитием ситуации. Посольство страны в Либревиле продолжает работать в прежнем режиме.

Отреагировали на переворот и в России. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ситуация стала предметом высокой озабоченности в Кремле.

«Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, следят ли в Кремле за ситуацией в стране и есть ли озабоченность нарастанием конфликтов на Африканском континенте.

В МИД КНР также прокомментировали ситуацию. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь призвал к урегулированию конфликта мирным путем, сообщает ТАСС.

Что известно о Габоне?

Габон является одной из наиболее богатых нефтью стран Африки и входит в число лидеров континента по доходу на душу населения — 7,5 тысяч долларов в год. При этом экономическая политика действующего правительства не смогла решить проблему бедности — она затрагивала 32,9% населения страны на 2022 год.