"Прежде всего Франция осуждает военный переворот, который происходит в Габоне. Франция внимательно следит за развитием ситуации на местах и подтверждает свою позицию о необходимости признания результатов выборов, как только они будут утверждены", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совета министров.