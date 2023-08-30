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Франция заявила, что осуждает переворот в Габоне

Правительство Франции осуждает переворот в Габоне и ожидает, что результаты президентских выборов в этой стране будут признаны.

Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

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"Прежде всего Франция осуждает военный переворот, который происходит в Габоне. Франция внимательно следит за развитием ситуации на местах и подтверждает свою позицию о необходимости признания результатов выборов, как только они будут утверждены", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совета министров.

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