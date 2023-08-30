В Монголии зафиксировали смерть от бубонной чумы

В монгольском аймаке (регионе) Говь-Алтай умер человек, предположительно, из-за заражения бубонной чумой. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.

В конце июня Национальный центр изучения зоонозных заболеваний проинформировал о том, что обнаружил 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах Монголии.

27 июня появилась информация о первой госпитализации человека с подозрением на заболевание бубонной чумой. Говь-Алтайский аймак был госпитализирован в критическом состоянии. В общей сложности с 2020 по 2022 год чумой заразились девять жителей Монголии, четверо из них умерли.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риск завоза чумы из Китая в Россию минимален, так как в связи со вспышкой болезни был усилен санитарный контроль на границе.