В Киргизии отменили приговор гражданину страны за участие в СВО

Мужчину ранее приговорили к 10 годам лишения свободы, но теперь его дело перенаправлено в районный суд Бишкека для нового рассмотрения в ином составе, говорится в сообщении.

«Я прошу выдать мне российский паспорт и гражданство, чтобы я смог отсюда выйти и быть с семьей», — заявил он.

Доброволец прилетел в Киргизию, несмотря на риск быть задержанным, из-за болезни отца, которого он не видел три года. Он рассказал, что на родине его арестовали силовики, поскольку правительство страны не одобряет участие граждан в СВО.