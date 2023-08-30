В Киргизии отменили приговор гражданину страны за участие в СВО
Верховный суд Киргизии отменил приговор гражданину страны Аскару Кубанычбеку, осужденному за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агенство «Sputnik Ближнее зарубежье».
Мужчину ранее приговорили к 10 годам лишения свободы, но теперь его дело перенаправлено в районный суд Бишкека для нового рассмотрения в ином составе, говорится в сообщении.
Ранее Кубанычбек попросил гражданство России.
«Я прошу выдать мне российский паспорт и гражданство, чтобы я смог отсюда выйти и быть с семьей», — заявил он.
Доброволец прилетел в Киргизию, несмотря на риск быть задержанным, из-за болезни отца, которого он не видел три года. Он рассказал, что на родине его арестовали силовики, поскольку правительство страны не одобряет участие граждан в СВО.