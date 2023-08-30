Стало известно местонахождение президента Габона после госпереворота

Президент Габона Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест, его сын задержан. Об этом на государственном телевидении сообщили лидеры группы военных, совершивших переворот, сообщает AFP.

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Согласно заявлению военных, президент республики находится в окружении своей семьи под присмотром врачей. В это же время один из сыновей Али Бонго взят под стражу по подозрению в государственной измене.

Ранее сообщалось, что в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных появилась в эфире телеканала Gabon 24 и заявила, что теперь они возглавляют центральноафриканскую страну. Также они сообщили о роспуске институтов власти.

Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы главы государства. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования.