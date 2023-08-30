«Крупнейшая атака дронов»: зарубежные СМИ о налете БПЛА на регионы России

Сегодня ночью беспилотные летательные аппараты совершили ряд атак на российские регионы, в результате чего на аэродроме Пскова повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Как оценили налет БПЛА зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Вечером 29 августа беспилотные летательные аппараты совершили атаку на аэропорт Пскова, в результате чего повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Также атака привела к возникновению пожара. Миноброны России сообщило об уничтожении беспилотников и в Орловской области. Также расчеты ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Советским районом Брянска, еще два беспилотника попытались атаковать телебашню.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил об атаке двух дронов. Один из них врезался в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе — там начался пожар. Дроны уничтожили также в Рязанской области и в Подмосковье. Атака беспилотников была отражена и в Севастополе.

Издание Associated Press назвало ночную атаку «крупнейшей с начала военных действий». Издание также обратило внимание на то, что удар дронами был нанесен по аэропорту в недалеко от границы с Эстонией и Латвией, особо акцентировав, что он находится в 700 километрах от Украины.

Военный аналитик Шон Белл в интервью Sky News также назвал атаку «крупнейшей за 18 месяцев войны». По его мнению, это говорит о том, что столкновение переходит на новый уровень и вступает в решающую стадию.

«Ощущение, что идет подготовка к следующему большому рывку, определенно, со стороны Украины», - уверен он.

При этом The Independent пишет о том, что удар беспилотниками был нанесен «на следующий день после того, как Украина заявила, что ее вооруженные силы закрепились на юге Запорожской области».