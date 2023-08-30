Стала известна дата визита главы МИД Турции в Россию

«Министры обсудят ситуацию в регионе, в частности, на Украине, в Сирии, Ливии, Закавказье и проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере», — сказала дипломат.