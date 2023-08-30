Грязевой сель накрыл турецкий город Эрзинджан
Грязевой сель накрыл турецкий город Эрзинджан в восточной Анатолии. Как сообщает агентство Anadolu, причиной стали проливные дожди, которые прошли днем 29 августа.
Инцидент произошел в районе Узюмлю. Местный ручей, используемый в качестве ирригационного канала, после дождя вышел из берегов. Его русло заполнилось камнями и грязью. В результате поток обрушился на дороги, что привело к перебоям с транспортным сообщением в ряде населенных пунктов вокруг города.
Также в результате разлива ручья Курт пришлось перекрыть проезд к селам Гюнебакан и Чадыртепе. Сейчас экстренные службы с помощью спецтехники продолжают работу над освобождением проезда.
Губернатор Эрзинджана Хамза Айдогду заявил, что в результате наводнения жертв нет. Сумма материального ущерба от селевого потока пока неизвестна.