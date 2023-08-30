AFP: В Габоне после переворота задержали сына президента

Президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен под домашний арест, а его сын задержан. Об этом в среду, 30 августа, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на заявление военных, которые захватили власть в стране.

— Президент Али Бонго находится под домашним арестом, его сын задержан, — говорится в сообщении AFP.

30 августа в столице африканского государства Габон Либревиле были слышны звуки перестрелки с применением автоматического оружия.

Незадолго до этого местные представители силовых структур заявили, что положат конец нынешнему политическому режиму. В тот же день стало известно о переизбрании действующего президента страны Али Бонго Ондимба на пост главы государства. В ходе выборов он набрал 64,2 процента голосов.

После этого военные Габона объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. При этом кого именно из кандидатов в президенты поддерживают военные, они не уточнили.