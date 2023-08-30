Стало известно о жалобах Байдена на абсурдные речи Зеленского

«Даже самые ярые сторонники Зеленского в администрации [Байдена] признали, что он переусердствовал. Разочарование Зеленского [из-за отсутствия гарантий вступления] лишило его способности логически мыслить. После мольбы о вступлении в НАТО он начал читать лекции о том, что сама организация фактически является пережитком прошлого, а ее значимость сокращается. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из НАТО», — говорится в книге, опирающейся на выдержки из бесед с чиновниками Белого дома.



«Это был абсурдный анализ, налицо было вопиющее противоречие. И это вывело Байдена из себя», — резюмировал автор, добавив, что этот эпизод не способствовал установлению доверительных отношений между лидерами США и Украины.