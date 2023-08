Стало известно о жалобах Байдена на абсурдные речи Зеленского

Президент США Джо Байден был раздражен первой встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским в сентябре 2021 года из-за его абсурдных речей про несостоятельность НАТО и постоянных призывов принять Украину в состав альянса. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на книгу американского политического обозревателя Франклина Фора The Last Politician.