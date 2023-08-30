МИД КНР прокомментировал информацию о визите Путина в Китай в октябре

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин не подтвердил визит президента России Владимира Путина на форум «Один пояс, один путь» в Китае. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

Напомним, что накануне о возможном визите Путина сообщало агентство Bloomberg. По их информации, сейчас Кремль готовит поездку на форум, который состоится в октябре.

«Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в текущем году, Китай взаимодействует по этому вопросу с партнерами... Всю соответствующую информацию мы опубликуем своевременно», — сказал представитель МИД КНР во время брифинга.

Этот визит может стать первой зарубежной поездкой Путина с марта, после того как Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер на его арест. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этого ордера неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.