В США объяснили ненависть к России христианством

«Они [США] ненавидят Венгрию. Они ненавидят ее не из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является. Это христианская страна. И они ненавидят это. Это страна, построенная на христианских заповедях. По этой же причине они ненавидят Россию», — объяснил Карлсон.