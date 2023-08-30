Орбан пригрозил войной в случае атаки на маршрут импорта газа из России
Венгрия и Сербия после подрыва трубопровода «Северный поток» предупредили, что будут рассматривать атаки на маршруты получения российского газа как повод для войны. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.
В интервью популярному американскому телеведущему Такеру Карлсону венгерский лидер напомнил, что его страна сразу квалифицировала ЧП на водопроводах системы «Северный поток» как террористический акт.
«Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем», - пояснил Орбан.
По его словам, Будапешт предупредил, что подобное можно сделать с немцами, но не выйдет сделать с Венгрией. При этом премьер-министр не стал конкретизировать, кому было адресовано предупреждение, заметив однако, что речь шла не о России.
Орбан также выразил уверенность, что предупреждение было услышано и понято правильно.
В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвал разрушение газопроводов беспрецедентным и отметил, что оценить сроки их восстановления пока невозможно. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования, отказав России в участии в нем.
При этом американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили водолазы ВМС США. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.