Содержание арестованных российских яхт дорого обходится Западу

Обслуживание арестованных яхт российских олигархов дорого обходится странам Запада. Как сообщает сербское издание «Политика», содержание одного судна может стоить до нескольких тысяч долларов ежедневно.

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В публикации отмечается, что уполномоченные компании должны регулярно осматривать и проводить техобслуживание, а также мыть не реже раза в неделю. Грязь и пыль могут повредить окраску, а новое покрытие обойдется в приличную сумму.

Однако отказаться от этих расходов нельзя по нескольким причинам. Если судно придет в негодность, то его владельцы могут подать в суд и потребовать компенсацию. Для небольших государств Европы это станет большой проблемой. Кроме того, затопление яхты может привести к экологическим проблемам.

Кроме того, следить за состоянием яхт требуют и страховые компании — судна должны быть надежно защищены от пожаров, наводнений и крушений. На эти цели в гаванях собирают портовый сбор — в США он может доходить до 1 тысячи долларов в день.