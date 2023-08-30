О мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине сейчас не может быть и речи. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

— В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи, — заявил он.

Чиновник отметил, что Россия должна терпеть значительные тактические поражения на линии фронта, что якобы должно изменить отношение россиян к ситуации, передает РИА Новости.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что эскалация конфликта на Украине — провальная попытка Запада уничтожить Россию как государство. По словам офицера, Белый дом спровоцировал президента России Владимира Путина на проведение специальной военной операции.

Президент Венгрии Каталин Новак заявила об отсутствии силового решения украинского конфликта из-за неспособности украинской армии вернуть утраченные Киевом территории. Она добавила, что из-за этого Украина и Россия должны начать мирные переговоры.