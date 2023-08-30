Киев – главный подозреваемый в диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Как уточняет издание, немецкое следствие выражает уверенность в том, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников. В публикации говорится о возможной причастности яхты «Андромеда» к диверсии. Газета подчеркивает, что на ее борту следователями были обнаружены следы взрывчатого вещества октогена.

Специалисты обнаружили его фрагменты на трубах «Северного потока», которые были пробиты. Отмечается, что аренду яхты оплатило варшавское туристическое агентство Feeria Lwowa. По данным торгового реестра, его руководитель – жительница Киева. Кроме того, сообщается, что один из членов экипажа является украинцем.