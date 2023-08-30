Генсек ООН прокомментировал переворот в Габоне

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил переворот в Габоне, призвал мятежников обеспечить безопасность президента страны Али бен Бонго Ондимбы и членов его семьи. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь пристально следит за развитием ситуации в Габоне, - сказал Дюжаррик. - Он резко осуждает попытку госпереворота как средство разрешить постэлекторальный кризис <...>. Он также призывает армию и службы безопасности гарантировать физическую неприкосновенность президента республики и членов его семьи".