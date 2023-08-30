Понтифик 25 августа провел телемост с католической молодежью из России. Он призвал молодых католиков быть «сеятелями семян примирения», а в заключительном слове напомнил, что они «наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности», и призвал их не отказываться от этого наследства.