Подоляк назвал Папу Римского Франциска «инструментом российской пропаганды»
Папа Римский Франциск является «инструментом российской пропаганды». Такое мнение выразил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Понтифик 25 августа провел телемост с католической молодежью из России. Он призвал молодых католиков быть «сеятелями семян примирения», а в заключительном слове напомнил, что они «наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности», и призвал их не отказываться от этого наследства.
Чиновник назвал речь понтифика «разрушительной для современного гуманизма». По его мнению, слова папы являются «безоговорочным поощрением» империализма и одобрением идеи «русского мира».
— Похоже, что папа вновь стал инструментом российской пропаганды, — цитирует его издание.
Накануне глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что понтифик не планировал «превозносить логику империализма» своим высказыванием о русском культурном и духовном наследии.