Папа Римский Франциск стал «инструментом российской пропаганды». Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк подверг критике речь понтифика во время телемоста с католической молодежью из России, который прошел 25 августа. В ходе него папа Римский напомнил молодым католикам, что они наследники страны «большой культуры и большой человечности», «могучей и просвещенной империи».

По мнению советника главы офиса президента Украины, выступление Папы Римского побуждает задаться вопросом, «что такое католическая церковь».

Также Подоляк назвал слова понтифика «разрушительными для современного гуманизма» и «безоговорочным поощрением» империализма.

«Похоже, что папа вновь стал инструментом российской пропаганды», - констатировал Михаил Подоляк.

При этом Папа римский Франциск уже внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Ему вменяют участие в жизни католической церкви в России и призывы к российским католикам чтить страну, пишет «Царьград».