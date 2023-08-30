Премьер Японии демонстративно пообедал сырой рыбой из Фукусимы
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе переговоров с министрами затронул вопрос сброса в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Кроме того, ему удалось попробовать с ними во время обеда морепродукты из одноименной префектуры, заявил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.
На обед членам кабинета во главе с председателем правительства были поданы сасими из камбалы, морской окунь и осьминог, выловленный у берегов Фукусима, а также свинина, рис и дыня из этого региона.
Нисимура высоко оценил блюда. По словам министра, осьминог ему понравился больше всего, так как он «был очень мягкий».
Такой жест – стремление властей страны показать, что продукты из префектуры, где расположена аварийная АЭС, безопасны.
Некоторые страны выразили недовольство из-за решения Японии сбросить в океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов, на которых произошло расплавление ядерного топлива.
Кисида заверил, что властями будут приняты необходимые меры для того, чтобы предприятия рыбной отрасли не понесли никакого ущерба.