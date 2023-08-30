Премьер Японии демонстративно пообедал сырой рыбой из Фукусимы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе переговоров с министрами затронул вопрос сброса в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Кроме того, ему удалось попробовать с ними во время обеда морепродукты из одноименной префектуры, заявил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, передает ТАСС.

На обед членам кабинета во главе с председателем правительства были поданы сасими из камбалы, морской окунь и осьминог, выловленный у берегов Фукусима, а также свинина, рис и дыня из этого региона.

Нисимура высоко оценил блюда. По словам министра, осьминог ему понравился больше всего, так как он «был очень мягкий».

Такой жест – стремление властей страны показать, что продукты из префектуры, где расположена аварийная АЭС, безопасны.

Некоторые страны выразили недовольство из-за решения Японии сбросить в океан воду, которая использовалась для охлаждения реакторов, на которых произошло расплавление ядерного топлива.

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