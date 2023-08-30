В США обвинили Байдена в подрыве «Северного потока»

При этом «немцы настолько себя ненавидят, что ничего об этом не говорят». По словам телеведущего, в Германии просто стараются не обсуждать эту проблему. «Ладно, но я хочу поговорить об этом потому, что это важно», — отметил он, указав, что подрыв газопровода — крупнейшая диверсия в истории. Кроме этого, взрывы вызвали сильнейший выброс углекислого газа в атмосферу.