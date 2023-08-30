$95.71+0.24103.48+0.23

Индия выразила протест Китаю из-за притязаний на территории

Нью-Дели выражает протест Китаю из-за притязаний на индийские территории, отображенные на опубликованной карте КНР. Об этом заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи, передает Bloomberg.

Индия выразила протест Китаю из-за притязаний на территории
© globallookpress.com

Уточняется, что новые официальные карты КНР включают часть индийского штата в Гималаях. Это показательный признак нарастания напряженности из-за пограничного спора, говорится в материале.

«Мы отвергаем эти утверждения [Китая], поскольку они не имеют под собой никаких оснований. Подобные шаги китайской стороны только усложняют решение пограничного вопроса», — заявил представитель индийского ведомства.

Ранее Пекин утвердил новые карты и включил туда российские земли. В частности, речь идет о Большом Уссурийском острове, разделенном между Россией и КНР.

3
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости