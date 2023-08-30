Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, комментируя атаки украинских дронов на Россию, заявил, что Таллин внимательно следит за ситуацией. Его слова приводит РИА Новости.

"Осуществленная прошлой ночью атака на аэропорт Пскова была очень близко от Эстонии: по воздуху это фактически 30 километров от эстонской границы", - сказал Певкур.

В связи с этим, отметил министр, Эстония активно наблюдает за ситуацией на российских территориях по соседству с ней.

В ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Брянск, Рязань, а также Орловскую и Калужскую области. Кроме того, в Подмосковье сбит БПЛА, летевший в столицу. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации.