В Габоне военные объявили о закрытии границ

Военные в Габоне объявили, что границы страны будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как пишет агентство, высокопоставленный офицер выступил утром по национальному телевидению и объявил, что власть перешла в руки военных.

"Границы страны закрыты до дальнейшего распоряжения", - цитирует его Reuters, не называя ни имени, ни точного звания выступившего.

Ранее в столице страны - городе Либревиль - была слышна стрельба.

Выступление военных произошло спустя несколько часов после того, как избирком официально объявил о победе на состоявшихся 26 августа президентских выборах Али бен Бонго Ондимбы, за которого проголосовали 64,27% избирателей. Он был переизбран на третий срок.