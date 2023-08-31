Источник сообщил о готовности турецких производителей к поставкам зерновых РФ в Африку

Производители Турции готовы к реализации инициативы о переработке российского зерна в муку и его последующих поставок бедным странам Африки. Об этом сообщил ТАСС источник в местном зерновом союзе, комментируя сообщения о планах обсуждения этого вопроса в Москве на переговорах главы турецкого МИД Хакана Фидана с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Наши производители готовы к реализации такого проекта. Начать переработку - чисто технический момент, главное, чтобы на этот счет была политическая воля, которая может быть проявлена на переговорах президентов двух стран в Сочи [Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина]", - сказал собеседник.

Источник не исключил, что поставки в Африку могут быть начаты уже осенью.