Пока вы спали: массовая атака БПЛА на регионы РФ и взрывы под Киевом

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Что известно о массовой атаке беспилотников в регионах России

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В ночь на 30 августа беспилотные летательные аппараты Украины совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область, сообщает ТАСС.

В результате произошел пожар на аэродроме в Пскове. Были повреждены несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях украинские БПЛА были сбиты российскими силами противовоздушной обороны.

В бухте Севастополя была совершена атака морскими беспилотниками украинской армии. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению.

В Британии больным раком впервые предложат "семиминутную" инъекцию

Британская национальная служба здравоохранения первой в мире начнет предлагать онкологическим больным инъекцию против рака, сообщает РИА Новости.

На ее введение потребуется семь минут. После этого время лечения лекарствами для некоторых больных раком сократится на три четверти. Инъекция будет внедряться сотням пациентов каждый год. При этом Национальная служба здравоохранения Британии станет первой системой здравоохранения в мире, которая внедрит такого рода инъекцию.

Сегодня онкологические больные получают препарат против рака атезолизумаб, внутривенное введение которого занимает от 30 минут до часа.

Посольство РФ в Вашингтоне назвало верхом лицемерия новый пакет военной помощи США Украине

Посольство России в США назвало верхом лицемерия решение американских властей направить очередную помощь Киеву, сообщает ТАСС.

Речь идет о снарядах для РСЗО HIMARS и систем ПВО, а также других боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов. По словам дипломатов, это является цинизмом, когда чиновники объясняют военное содействие «заботой» об украинцах.

Посольство отмечает, что на самом деле Вашингтон никак не откажется от концепции борьбы с Россией до последнего украинца.

Под Киевом произошли взрывы

Минувшей ночью на окраине Киева произошли взрывы, сообщает ТАСС.

Сработала система противовоздушной обороны. Другие подробности не приводятся.

Ночью на большей части территории Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога.

Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье достигло 37

В Приморском крае количество отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов выросло в четыре раза и достигло 37, сообщает РИА Новости.

Это произошло из-за мощного ливня, который бушевал в регионе 29-30 августа. Самые интенсивные дожди прошли во Владивостоке и в Хасанском районе. На территории последнего отмечено превышение месячной нормы осадков за сутки. Непогода привела к повреждению дорожного полотна в районе, в том числе к обвалу трассы, ведущей на юг края.