Предложения Турции не гарантируют возвращение РФ к зерновой сделке

Новый пакет предложений Турции и ООН по зерновой сделке не означает гарантии возвращения России к ней, предстоит большая работа по преодолению препятствий для российского экспорта сельхозпродукции, Москва требует гарантий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который участвует в переговорах.

© Vadim Ghirda/AP

По его словам, утверждения СМИ о том, что гарантии Анкары и ООН могут вернуть Москву к Черноморской зерновой инициативе являются "ложными", поскольку для этого требуется проделать большую работу. Это необходимо, чтобы устранить все препятствия для экспорта российской сельхозпродукции и удовлетворить ожидания России, подчеркнул источник.