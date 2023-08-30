Кличко подтвердил информацию о пожаре в Киеве

В Киеве после нескольких взрывов, произошедших рано утром 30 августа, возникли пожары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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По его словам, пожарно-спасательные службы были направлены в Дарницкий район для ликвидации огня. Также пожар произошел в административном здании в Шевченковском районе. Несколько человек пострадали.

В этот же день украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Киеве и Киевской области произошла новая серия взрывов.

Также стало известно о взрывах, которые раздались в ночь на среду в Кировоградской и Одесской областях.

До этого сообщалось, что в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины в ночь на 30 августа произошли взрывы.

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