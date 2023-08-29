Алиев назвал Макрону условие для открытия движения по Лачинской дороге

Баку может открыть движение по Лачинской дороге, связывающей Армению с Нагорным Карабахом, после открытия альтернативного маршрута Агдам — Ханкенди. Об этом во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

По данным агентства, разговор лидеров стран состоялся 29 августа. В ходе него они в том числе обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги и дороги Агдам — Ханкенди.

«После открытия дороги Агдам — Ханкенди дорога Лачин — Ханкенди может использоваться при соблюдении таможенного и пограничного режима», — сказал Алиев.

Также президент Азербайджана сообщил своему французскому коллеге об отправке из Баку колонны с гуманитарной помощи для армянского населения региона.