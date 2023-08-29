Депутат Верховной рады предложил отправлять на фронт парламентариев

Александр Дубинский, депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», выступил с инициативой об исключении парламентариев из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу. Об этом пишет РИА «Новости».

Дубинский отметил, что согласно действующему законодательству, народные депутаты Украины освобождены от призыва во время мобилизации и не участвуют в защите республики.

По его мнению, такое положение дел на фоне конфликта «создает несправедливое отношение для выполнения конституционных обязанностей всеми гражданами Украины».

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года ввел военное положение на территории страны. На следующий день он подписал указ о всеобщей мобилизации.