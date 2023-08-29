Кандидат в президенты США: правительство лжет о ситуации на Украине

Рамасвами: правительство США лжет о ситуации на Украине
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, набирающий популярность в стране, заявил в соцсети X (ранее Twitter), что американское правительство предоставляет избирателям недостоверную информацию о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».
Рамасвами уточнил, что эпизод с Украиной - не единственный. Он пояснил, что в «список прегрешений» действующей администрации следует также добавить историю с коронавирусом, скандал вокруг ноутбука Хантера Байдена, обвинения против экс-президента США Дональда Трампа.
Свою публикацию в соцсети он сопроводил мемом, напоминающим о лжи Вашингтона о своих авантюрах на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке.
Напомним, что первые опросы показали отсутствие интереса у американцев к этому кандидату. Ему с трудом удавалось набирать 3%. В дальнейшем, интерес к нему вырос, в последующих опросах он получил 9% голосов респондентов.
Политологи полагают, что Рамасвами в настоящее время опережает большинство кандидатов от Республиканской партии и уступает только Трампу.
Вместе с тем, на фоне скандалов с Трампом и действующим президентом страны Джо Байденом, шансы на избрание у Рамасвами далеки от нулевых, считают аналитики.