Кандидат в президенты США: правительство лжет о ситуации на Украине

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, набирающий популярность в стране, заявил в соцсети X (ранее Twitter), что американское правительство предоставляет избирателям недостоверную информацию о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Рамасвами уточнил, что эпизод с Украиной - не единственный. Он пояснил, что в «список прегрешений» действующей администрации следует также добавить историю с коронавирусом, скандал вокруг ноутбука Хантера Байдена, обвинения против экс-президента США Дональда Трампа.

Свою публикацию в соцсети он сопроводил мемом, напоминающим о лжи Вашингтона о своих авантюрах на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке.

Напомним, что первые опросы показали отсутствие интереса у американцев к этому кандидату. Ему с трудом удавалось набирать 3%. В дальнейшем, интерес к нему вырос, в последующих опросах он получил 9% голосов респондентов.

Политологи полагают, что Рамасвами в настоящее время опережает большинство кандидатов от Республиканской партии и уступает только Трампу.