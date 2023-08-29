Советник главы Минобороны Болгарии устроил скандал в детской травматологии

В отношении советника главы Минобороны Болгарии Мустафы Эмина проводится проверка на фоне скандала в больнице имени Пирогова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в софийскую клинику Эмин приехал вместе с ребенком, получившим незначительные травмы. По данным журналистов, советник вел себя «высокомерно и скандально».

Кроме того, чиновник потребовал, чтобы его ребенка приняли без очереди, при том, что в детской травматологии находился малыш в шоковом состоянии. При общении с врачами он угрожал им большими связями в министерствах обороны и здравоохранения.