Израиль продлил программу помощи украинским беженцам

Правительство Израиля продлило до конца 2023 года действие программы по оказанию гуманитарной помощи украинским беженцам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

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В сообщении пояснили, что израильские власти одобрили фронтальное сокращение на 0,06% бюджетов министерств на 2023 финансовый год, чтобы появилась возможность продлить до конца года работу программы «Цав ха-шаа». Она призвана оказывать гуманитарную помощь не имеющим права на репатриацию гражданам Украины.

В канцелярии пояснили, что речь идет о дальнейшем медицинском обслуживании, включая проведение жизненно необходимых процедур.

«Решение о работе программы и ее финансировании после 2023 года будет принято правительством отдельно», — уточнили в канцелярии.

В середине августа посол Украины в Израиле Михаэль Бродский сообщил об отправке нескольких тонн лекарств украинской стороне. До этого он сделал заявление, что страна не передает Киеву оружие, поскольку сама ведет военные операции.