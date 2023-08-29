Пентагон прокомментировал заявления Киева об ударах по Крыму
Власти Украины самостоятельно принимают решения по вопросу о том, по каким объектам наносить удары, рассказал представитель Пентагона. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают действия Киева, в частности, согласовали удары по Крыму. Журналисты агентства попросили оборонное ведомство США прокомментировать это заявление.
В Пентагоне отметили, что позиция США по поводу принадлежности Крыма не изменилась: Вашингтон считает полуостров частью Украины.
Соответственно, заметили в ведомстве, Киев «будет решать, как, когда и где проводить операции».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, пояснил, что подобные заявления фактически являются поводом для географического расширения конфликта. Он добавил, что «предсказания Апокалипсиса всё ближе».
Напомним, что Крым в марте 2014 года по итогам референдума вошел в состав Российской Федерации. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.