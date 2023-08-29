Пентагон прокомментировал заявления Киева об ударах по Крыму

Власти Украины самостоятельно принимают решения по вопросу о том, по каким объектам наносить удары, рассказал представитель Пентагона. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают действия Киева, в частности, согласовали удары по Крыму. Журналисты агентства попросили оборонное ведомство США прокомментировать это заявление.

В Пентагоне отметили, что позиция США по поводу принадлежности Крыма не изменилась: Вашингтон считает полуостров частью Украины.

Соответственно, заметили в ведомстве, Киев «будет решать, как, когда и где проводить операции».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, пояснил, что подобные заявления фактически являются поводом для географического расширения конфликта. Он добавил, что «предсказания Апокалипсиса всё ближе».