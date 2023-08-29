Стало известно о новой мирной инициативе по кризису в Нигере

«Мы формулируем политические договоренности в течение шести месяцев с участием всех сторон в Нигере, не исключая ни одну из сторон», — заявил о плане дипломат, добавив, что Алжир по-прежнему считает президента Мохамеда Базума легитимным главой Нигера.