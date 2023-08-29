Die Welt перечислила проблемы, раскалывающие ЕС
Миграционный кризис, конфликт на Украине и финансовые трудности являются основными проблемами, которые раскалывают Европейский союз.
Об этом пишет газета Die Welt.
Отмечается, что также оказывают влияние на ЕС проблемы энергетического переворота и рост популярности правых партий.
Авторы статьи подчёркивают, что 27 странам объединения будет крайне сложно найти компромиссы по всем вопросам.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что лидеры ряда европейских стран начали задумываться о том, чтобы значительно сократить финансовую и военную помощь Украине.