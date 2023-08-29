Die Welt перечислила проблемы, раскалывающие ЕС

Миграционный кризис, конфликт на Украине и финансовые трудности являются основными проблемами, которые раскалывают Европейский союз.

Об этом пишет газета Die Welt.

Отмечается, что также оказывают влияние на ЕС проблемы энергетического переворота и рост популярности правых партий.

Авторы статьи подчёркивают, что 27 странам объединения будет крайне сложно найти компромиссы по всем вопросам.