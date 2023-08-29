Депутат парламента оппозиционной политической группы Грузии «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе заявил, что группа внесла законопроект, который предполагает приостановку выдачи вида на жительство (ВНЖ) для граждан России до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он также напомнил, что на сегодняшний день пятилетний вид на жительство в Грузии можно получить после инвестиции в 300 тысяч долларов, либо покупки недвижимости на эту сумму. При этом после получения ВНЖ появляется возможность запросить уже бессрочный вид на жительство. По словам Гоциридзе, с 2022 года по июнь 2023 года россияне купили в Грузии до 10 тысяч квартир.