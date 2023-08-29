Во Франции рассказали о работе над гарантиями безопасности Украине

Париж работает над двусторонними гарантиями безопасности для Украины, в них войдут военный и гуманитарные аспекты. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает РИА Новости.

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По ее словам, работа ведется с саммита НАТО, который прошел в июле в Вильнюсе. Колонна рассказала, что тогда страны G7 решили заключить такие двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. К такой же схеме присоединилось еще около 20 стран.

«Речь идет о продолжении той помощи, которую наша страна до сих пор оказывала Украине, и ее продлении на долгосрочную перспективу», — сообщила глава МИД.

Также Колонна заявила, что не знает, будет ли Франция первой страной, которая заключит такое соглашение с Украиной.