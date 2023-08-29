В Грузии захотели ограничить выдачу ВНЖ россиянам

Гоциридзе отметил, что с 2022 по 2023 год россияне приобрели в Грузии до десяти тысяч квартир, что говорит об их долгосрочном проживании в стране. Парламентарий также добавил, что граждане России покупают и другие виды недвижимости, а это в дальнейшем становится законным основанием для получения постоянного ВНЖ.