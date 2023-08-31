Во Франции запретили ношение мусульманской одежды в школах

Запрет на ношение мусульманской одежды во французских школах с начала нового учебного года (4 сентября) распространяется на всех учеников и включает не только абайю - традиционное мусульманское женское платье, но и камис - мужской костюм в мусульманских странах. Об этом заявил в эфире радиостанции France Inter министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь.

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"Учеников будут встречать в школах и будут объяснять им смысл этого правила, почему нельзя носить абайю или камис в школе", - отметил министр.

Он подчеркнул, что ученики, пришедшие в школу в мусульманской одежде, не смогут попасть в класс. Атталь считает, что для "понимания этого правила некоторым понадобится несколько дней".

27 августа глава ведомства заявил, что власти республики намерены запретить носить в школах абайю.