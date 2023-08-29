В Минске назвали ложью утверждения о помощи мигрантам бежать в Европу
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью утверждения о том, что Минск якобы помогает мигрантам бежать в Европу.
По словам Вольфовича, каждую неделю пограничники Польши пытаются вытеснить в Белоруссию более 100 человек и даже подбрасывают трупы на сопредельную территорию, пишет Sputnik Беларусь.
Как отметил госсекретарь, со стороны Минска силовым путём на территорию сопредельных государств не было выдворено ни одного человека.