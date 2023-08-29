Китай утвердил новые карты страны и включил в них территории России

Китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный, комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России присоединена к Китаю.

Речь идет о Большом Уссурийском острове, разделенном между РФ и КНР. Как отмечает автор Telegram-канала «Китайская угроза», остров отдельно указан как самая восточная точка страны и его территория полностью включена в состав Китая, несмотря на признанную демаркацию.

Новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах.

В августе 2022 года китайская таможня в восточном городе Нинбо изъяла 23,5 тысячи карт, предназначенных для экспорта, из-за отсутствия на них территориальных претензий КНР. Речь идет о пропавшей с карт девятипунктирной линии, охватывающей обширные притязания Пекина в Южно-Китайском море, которые простираются на две тысячи километров от материковой части Китая.

На картах также не были указаны оспариваемые Китаем цепи островов, такие как Спратли и Парасельские острова в Южно-Китайском море, и необитаемые острова Восточно-Китайского моря, называемые Дяоюй (Сенкаку), на которые претендует Япония.