Лукашенко назвал глупыми требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал глупыми и необоснованными требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.
Его слова приводит БЕЛТА.
По его словам, власти Польши и стран Балтии нагнетают истерию по поводу присутствия в Белоруссии бойцов «Вагнера».
Он отметил, что сами эти страны при этом увеличивают свои военные бюджеты, а также стягивают к границам Белоруссии крупные воинские формирования.
Лукашенко отметил, что ни в Польше, ни в прибалтийских странах не должно быть ни одного иностранного военного. В случае выполнения этого условия соседние государства смогут предъявлять Минску претензии по поводу присутствия в Белоруссии военнослужащих из других стран, считает президент Белоруссии.
«А пока это — необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)», — заявил он.
Ранее сообщалось, что главы МВД Польши, Литвы, Эстонии и Латвии потребовали от Лукашенко, чтобы ЧВК «Вагнер» покинула территорию Белоруссии.
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал ложью заявления западных стран о наличии угроз от размещения ЧВК «Вагнер» на территории республики.