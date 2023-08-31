Белорусский президент Александр Лукашенко назвал глупыми и необоснованными требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии.

Его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, власти Польши и стран Балтии нагнетают истерию по поводу присутствия в Белоруссии бойцов «Вагнера».

Он отметил, что сами эти страны при этом увеличивают свои военные бюджеты, а также стягивают к границам Белоруссии крупные воинские формирования.

Лукашенко отметил, что ни в Польше, ни в прибалтийских странах не должно быть ни одного иностранного военного. В случае выполнения этого условия соседние государства смогут предъявлять Минску претензии по поводу присутствия в Белоруссии военнослужащих из других стран, считает президент Белоруссии.

«А пока это — необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)», — заявил он.

Ранее сообщалось, что главы МВД Польши, Литвы, Эстонии и Латвии потребовали от Лукашенко, чтобы ЧВК «Вагнер» покинула территорию Белоруссии.