На Кипре в ходе столкновений с участием мигрантов из Сирии задержан 21 человек
На Кипре полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ после того, как между жителями кипрской деревни Хлорака и мигрантами из Сирии произошли столкновения.
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что группа молодых киприотов в капюшонах и с битами попыталась напасть на сирийцев, которые вышли на протест против насилия.
Как пишет evropakipr.com, президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что «насилие достойно осуждения, откуда бы оно ни исходило». Он добавил, что насилие ничего не решает.