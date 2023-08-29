На Кипре в ходе столкновений с участием мигрантов из Сирии задержан 21 человек

На Кипре полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ после того, как между жителями кипрской деревни Хлорака и мигрантами из Сирии произошли столкновения.

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Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что группа молодых киприотов в капюшонах и с битами попыталась напасть на сирийцев, которые вышли на протест против насилия.