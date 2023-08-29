СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы зафиксированы в городе Сумы в центральной части Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».

При этом оно не привело подробностей. Местные власти пока не выступали с официальным заявлением по данному вопросу.

В Сумской области объявили воздушную тревогу.

Ранее в городе Сумы прогремел взрыв 23 августа. На момент взрыва в регионе не объявлялась воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение действовало в Сумской и Черниговской областях.

22 августа украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. В тот момент воздушная тревога действовала в трех областях Украины — в Харьковской, Полтавской и Одесской областях.