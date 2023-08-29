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СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы произошли в городе Сумы в центральной части Украины. Об этом сообщило издание "Общественное".

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в Сумской области объявлена воздушная тревога.