СМИ сообщили о взрывах в Сумах

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыСМИ сообщили о взрывах в СумахТАССиещё 329 августа, 14:31Взрывы произошли в городе Сумы в центральной части Украины. Об этом сообщило издание "Общественное".Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.В настоящее время в Сумской области объявлена воздушная тревога.В миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиКурс евро в ходе торгов на Мосбирже превышал 104 рубля впервые с 16 августаГлава МИД Аргентины с пониманием относится к сбросу воды с "Фукусимы-1"FT: явление Эль-Ниньо вызовет рост продовольственной инфляции в развивающихся странах