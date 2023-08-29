Пашинян и Макрон по телефону обсудили Нагорный Карабах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также шаги по преодолению гуманитарного кризиса в регионе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
"Собеседники коснулись текущей ситуации в регионе. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также необходимость принятия шагов для его преодоления", - отмечается в сообщении.
Собеседники указали на важность последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе.
Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.